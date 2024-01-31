دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، إن كريستيانو رونالدو اقترب من جاهزيته للمشاركة مع زملائه في مباريات الفريق، إذ بَاتَ في المرحلة النهائية من برنامجه التأهيلي.

وكان النجم البرتغالي قد تعرض لإصابة في الآونة الأخيرة، تسببت في تأجيل معسكر فريق "العالمي" في الأراضي الصينية، والذي كان من المقرر أن يلعب خلاله مباراتين ودّيتين، أمام ناديي شنغهاي شينهوا وجيجيانغ.

وسيلتقي نادي النصر مع نظيره إنتر ميامي الأمريكي، الذي يلعب له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مساء الخميس المقبل، على أرض ملعب "المملكة أرينا"، في ثاني مباريات كأس موسم الرياض.

وقبل مواجهة فريق "العالمي" لميسي ورفاقه، قال كاسترو في مؤتمر صحفي: "الفريق تجهز خلال فترة التوقف الدولي بطريقة طبيعية، هناك لاعبين مع المنتخب السعودي وآخرين يشاركون مع منتخباتهم في كأس الأمم الإفريقية، وهذا أمر طبيعي عند الفرق التي تريد أن تفوز بالألقاب...".

وعن الحالة الصحية لرونالدو، قال لويس كاسترو: "هو في المرحلة الأخيرة من التأهيل حتى يعود للمجموعة، ممكن في الأيام القليلة القادمة يرجع ينضم للمجموعة، بكون موجود معنا في الفريق".