نشر الأربعاء ، 31 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات مصورة تظهر ما فعله هيونغ مين سون، لاعب المنتخب الكوري الجنوبي، مع لاعبي وجماهير المنتخب السعودي، بعد صافرة نهاية مباراة الفريقين، الثلاثاء.

وكان "الشمشون الكوري" قد تفوّق على "الأخضر" بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي والإضافي، ضمن منافسات الدور الثاني من نهائيات كأس آسيا.

وأظهرت لقطات قيام سون بمواساة وتهدئة بعض من لاعبي المنتخب السعودي، إذ تحدّث إليهم وعانقهم، لتخفيف من آلام الهزيمة الّتي تعرضوا لها.

كما ظهر هيونغ مين سون (31 عاماً) وهو يُحيي الجماهير السعودية المتواجدة في مدرجات استاد المدينة التعليمية.

وتأهل سون ورفاقه للدور ربع النهائي في بطولة القارة الصفراء، على أن يواجهوا المنتخب الأسترالي.