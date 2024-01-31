دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتهى سوق الانتقالات الشتوية في المملكة العربية السعودية، والّذي امتد من 1 يناير/ كانون الثاني 2024 وحتّى 30 من الشهر ذاته، وقد احتدمت وتيرة التعاقدات في الساعات الأخيرة من "الميركاتو".

وكانت 8 أندية قد أبرمت عدداً من الصفقات، بينما اكتفت الأندية الـ 10 الأخرى بلاعبيها، الذين تمّ استقطابهم في بداية موسم 2024/2023.

وأعلن نادي الشباب عن تعاقده مع الكرواتي إيفان راكيتيتش، لمدة عام ونصف، قادماً من نادي إشبيلية الإسباني، كما كشف عن ضمّ البرازيلي فيتينيو على سبيل الإعارة من نادي الاتفاق، ومصعب الجوير من نادي الهلال ومصطفى ملائكة من نادي الفتح.

فيما عزز نادي النصر صفوفه باللاعب الأسترالي عزيز بيهيتش، قادماً من نادي ملبورن سيتي الأسترالي، على سبيل الإعارة حتّى نهاية الموسم الجاري، إضافة إلى إعادة تسجيل حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا في كشوفات النادي.

ودعم نادي اتحاد جدة مراكزه بكلّ من فواز الصقور وحامد الغامدي وأحمد الغامدي ومحمد المحاسنة وسعد آل موسى، في حين كان نادي الهلال قد اكتفى بالظفر بخدمات البرازيلي رينان لودي في وقت سابق، إلى جانب قيد حارس المرمى محمد الربيعي في كشوفات الفريق.

وجاءت التعاقدات الأخرى على الشكل التالي:

نادي الاتفاق: الإيفواري سيكو فوفانا، الإسباني ألفارو ميدران، الكاميروني كارل توكو إيكامبي، خالد الغنام، عبد الله مادو، هارون كمارا، عبد الرحمن العبود.

نادي التعاون: إبراهيم الشعيل، الأرجنتيني كريستيان جوانكا، محمد محزري، صالح أبو الشامات، محمد بكر، محمد الكويكبي.

نادي أبها: الكونغولي مارسيل تيسيراند، إبراهيم الزبيدي.

نادي الخليج: نايف مسعود.