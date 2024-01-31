دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غادر المدير الفني للمنتخب السعودي، روبرتو مانشيني، الثلاثاء، أرض الملعب قبل نهاية ركلات الترجيح التي حسمها المنتخب الكوري الجنوبي لصالحه على حساب "الأخضر" بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.



وبعد أن أهدر اللاعب عبدالرحمن غريب ركلة الجزاء الرابعة للمنتخب السعودي وقبل تنفيذ لاعب "الشمشون الكوري" لركلته، أدار مانشيني ظهره وخرج من المستطيل الأخضر.

وأثار فعل روبرتو مانشيني ردود فعل غاضبة، إذ يرى بعض المتابعين أنه كان يفترض على المدرب الإيطالي مواساة لاعبيه ودعمهم بعد تعرضهم للهزيمة في دور الـ16 من نهائيات كأس آسيا، المقامة في قطر.

وتحدّث روبرتو مانشيني لقنوات الكأس القطرية، عقب نهاية المباراة، قائلا: "نشعر بالحزن، ركلات الترجيح كل شيء وارد خلالها، المباراة كانت صعبة وقوية للغاية على الجانبين، لعبنا بنسبة 100% في المباراة، ولكن لسنا سعداء بالنتيجة".