دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن ما فعله روبرتو مانشيني، مدرب "الأخضر"، خلال ركلات الترجيح التي خسرها الفريق من أمام المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 2/4، غير مقبول على الإطلاق.

وكان مانشيني قد غادر أرض الملعب قبل نهاية ركلات الترجيح التي لجأ إليها الفريقان عقب التعادل 1/1 في الوقت الأصلي والإضافي في الدور الثاني بكأس آسيا، وتحديداً بعد إهدار عبد الرحمن غريب لركلة الجزاء الرابعة للمنتخب السعودي، وقبل تنفيذ لاعب "الشمشون الكوري" لركلته.

وأثار فعل المدرب الإيطالي جدلاً واسعاً، وعندما سُئل عنه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أجاب قائلاً: "أعتذر عن ذلك، كنتُ أعتقد أن الركلات انتهت، لم أقصد تقليل الاحترام من أحد، لم أتعمد ذلك، وأريد أن أشكر اللاعبين بعد كلّ ما قدموه أثناء المباراة".

فيما قال المسحل لقناة "SSC" السعودية عن فعل روبرتو مانشيني: "هذا الأمر غير مقبول نهائياً، لكن بعد الانتهاء من المباراة المدرب اجتمع مع اللاعبين وصافحهم، وشكرهم على أدائهم المشرف، وقام بمواساة بعضهم".

وأضاف: "لكن تصرفه أبداً غير مقبول، لم يكن لدينا وقت لنعلم ما حدث حول ذلك، سنجلس مع المدرب ونسأله عن ذلك، لا نقبل من أي شخص مثل هذا التصرف، لكن يحق (للمدرب) أن يوضّح ما لديه، وبعدها نتأخذ الإجراء المناسب".

وعند سؤاله عمّا إذا كان الاتحاد السعودي سيقرر إقالة المدرب أو استمراره، قال ياسر المسحل: "من السابق لأوانه أن نتحدث عن ذلك، العمل الفني بالنسبة لمجلس الإدارة عندنا رضا تام، لكن أيضاً لا بد أن نتحدث عمّا حصل ونقيّم ذلك، لذا لا أحب أن استعجل في أي شيء، في رضا على الكادر الفني...لكن لكلّ حادث حديث".