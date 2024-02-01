هدف للنصر في مرمى إنتر ميامي "يخطف الأنظار".. ورونالدو يتفاعل معه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجل لاعب النصر السعودي، إيميرك لابورت، هدفا في مرمى إنتر ميامي الأمريكي، خلال مباراة الفريقين على أرض ملعب "المملكة أرينا"، الخميس، في ثاني مباريات كأس موسم الرياض.

وجاء هدف المدافع الإسباني (29 عاما) من قبل منتصف الملعب عند الدقيقة 12، إذ سدد الكرة بقوة لتسكن الشباك، مستغلا تقدم حارس مرمى المنافس.

وساهم هدف لابورت في تفوق فريق "العالمي" على نظيره إنتر ميامي بثلاثية نظيفة، مع نهاية الشوط الأول من المباراة.

وانتاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرحة عارمة بهدف زميله إيميرك لابورت، فقد احتفل به من على المدرجات، إذ يعاني من الإصابة حرمته من المشاركة مع رفاقه.