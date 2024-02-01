دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مع لقطات مصورة تظهر ما فعله المصري عصام الحضري مع لاعبي منتخب سوريا، خلال مباراة الفريق مع نظيره الإيراني، على أرض استاد عبدالله بن خليفة، الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من نهائيات كأس آسيا.

وظهر الحضري، الذي يتولى مهام تدريب حرّاس مرمى منتخب سوريا، وهو يحفز ويدعم اللاعبين، إضافة لتوجيه الحارس أحمد مدنية طوال مجريات المباراة.

كما ظهر حارس مرمى منتخب مصر السابق وهو يطالب الجماهير السورية المتواجدة في المدرجات بتشجيع ومساندة منتخب بلادها.

وكان المنتخب السوري قد خسر بركلات الترجيح بنتيجة 3/5 من أمام منافسه الإيراني، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، ليبلغ الأخير الدور ربع النهائي في بطولة القارة الصفراء، المقامة على الأراضي القطرية.