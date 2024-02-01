دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مع كلمة قالها رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، خلال حديثه عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر.

وتواجد تركي آل الشيخ على أرض ملعب "المملكة أرينا" الذي يحتضن مواجهة فريق "العالمي" ونظيره إنتر ميامي الأمريكي، الخميس، في ثاني مباريات كأس موسم الرياض.

وتحدّث رئيس الهيئة العامة للمتواجدين في المستطيل الأخضر قبل انطلاق صافرة البداية، قائلا: "النجم الكبير كريستيانو رونالدو، وينها Siiii"، وهي كلمة خاصة بالاحتفال الشهير للاعب البرتغالي البالغ من العمر 38 عاما.

وأضاف: "مع كريستيانو رح نسوي مشروع، أكبر مشروع ترفيهي للاعب كرة قدم، في موسم الرياض في الموسم المقبل".

ويحضر رونالدو مواجهة نادي النصر لمنافسه إنتر ميامي من على المدرجات، إذ يعاني من إصابة تسببت في غيابه عن المشاركة مع رفاقه.