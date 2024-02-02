دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع رد فعل ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على هدف منتخب بلاده أمام منتخب طاجكستان، الجمعة، في الدور ربع النهائي من نهائيات كأس آسيا.

وتواجد ولي العهد الأردني وزوجته رجوة خالد السيف على مدرجات استاد أحمد بن علي، إذ حرصا على دعم وتشجيع منتخب "النشامى" في مباراته المصيرية.

وبعد أن أحرز منتخب الأردن هدفه الوحيد عند الدقيقة 66، احتفل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشكل مُثير، إذ انتابه فرحة عارمة.

وعقب صافرة النهاية بفوز منتخب "النشامى"، حرص ولي العهد الأردني على التواجد في المستطيل الأخضر وتهنئة ومصافحة اللاعبين.

وتأهل منتخب الأردن للدور نصف النهائي في بطولة القارة الصفراء، المقامة على الأراضي القطرية، للمرة الأولى على مر تاريخ الفريق.