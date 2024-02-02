هل إيرلينغ هالاند "غير سعيد" في مانشستر؟.. غوارديولا يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، على تقارير صحفية زعمت بأن مهاجم الفريق، إيرلينغ هالاند، غير سعيد في مدينة مانشستر.

وقال أحد الصحفيين، الجمعة، في مؤتمر يسبق مباراة فريق "السيتيسينز" ونظيره برينتفورد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، مخاطبا غوارديولا: "تزعم تقارير في إسبانيا أن هالاند غير سعيد في الحياة والمناخ في مانشستر، هل هذا صحيح؟".

وأجاب المدرب الإسباني بقوله: "ليس لدينا هذا الشعور، لم يتمكن من اللعب مع الفريق بسبب الإصابة، لكن ربما وسائل الإعلام في إسبانيا، وخاصة مدريد، لديها معلومات أكثر منا".

وغاب إيرلينغ هالاند عن الملاعب لمدة شهرين بداعي الإصابة.

وقال بيب غوارديولا عن جاهزية اللاعب للمشاركة مع رفاقه: "نعم سيكون متواجدا، سيعود لأول مرة، عندما يكون الفريق بأكمله متاح نكون أكثر قوة، بكل تأكيد هالاند لاعب مهم لنا، غاب لمدة شهرين، مدة طويلة، ولكن يشعر بأنه أفضل".

وساهم المهاجم النرويجي (23 عاما) في تسجيل 24 هدفا بمختلف مسابقات الموسم الجاري، إذ أحرز 19 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة، بعد خوضه 23 مباراة.