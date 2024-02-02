دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدث موقف طريف مع يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، خلال مؤتمر صحفي يسبق مباراة "الريدز" مع نظيره أرسنال، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وعندما كان يطرح أحد الصحفيين سؤالاً على كلوب، تلقى المدرب الألماني اتصالاً هاتفيًا، ثمّ قال على الفور: "طبيب الأسنان يتصل، قد يكون ذلك مهمًا"، مما أثار ضحك الحاضرين في المؤتمر.

ويستعد نادي ليفربول، متصدر جدول ترتيب البريميرليغ هذا الموسم، برصيد 51 نقطة، لمواجهة "الغانرز" على أرض ملعب الإمارات، الأحد المقبل، وضمن منافسات الجولة الـ 23.

وأكد يورغن كلوب أن فريقه يريد الحفاظ على الصدارة، قائلاً: "سنحاول أن نجعل الأمر صعبًا قدر الإمكان على كلّ من يريد إنهاء الموسم فوقنا، دعونا نرى ما إذا بإمكاننا ذلك".

وأكمل كلوب: "إنّه أفضل دوري حول العالم ونحن في قمة الترتيب، هل هناك أي لاعبين سيئين في هذا الفريق؟..لا، كلهم رائعون".