دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع إشارة قام بها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، خلال مباراة بين نادي النصر ونظيره إنتر ميامي الأمريكي، في ثاني مباريات كأس موسم الرياض.

فعندما ظهر تركي آل الشيخ على شاشة الملعب في الدقيقة 84 من زمن المباراة، قام بالإشارة بيديه للرقم 6، في إشارة منه لنتيجة المباراة، إذ كان فريق "العالمي" متقدماً على منافسه إنتر ميامي، الذي يلعب له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسداسية نظيفة.

وكان تركي آل الشيخ قد تفاعل مع جميع أهداف النصر الستة، إذ حرص على تشجيع النادي خلال هذه المباراة.

وتقرر أن يواجه فريق "العالمي" جاره الهلال في 8 فبراير/ شباط الجاري في ختام مباريات البطولة، ولتحديد الفائز باللقب بناءً على الأكثر تحقيقاً للنقاط، وكلاهما برصيده 3 نقاط بعد الفوز على نادي إنتر ميامي.