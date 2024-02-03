مصر.. بهذه الطريقة أعلن نادي الزمالك عن ضمّه لعبد الله السعيد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الزمالك المصري عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، السبت، عن ضم اللاعب عبد الله السعيد إلى صفوف الفريق، قادماً من نادي بيراميدز.

ونشر فريق "الفارس الأبيض" فيديو، ظهر خلاله ساحر يلقي قميص النادي، الذي يحمل رقم 19، في الهواء، ثمّ يظهر السعيد وهو يرتديه.

وكتب نادي الزمالك: "كل هذا كان من وحي الخيال، والآن..عبد الله السعيد زمـــــــــــلكـــــــــــاوي".

ويبلغ صانع الألعاب من العمر 38 عاماً، ومثّل أندية الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز في مصر، كما خاض 55 مباراة دولية مع "الفراعنة"، سجّل خلالها 6 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

في سياق متصل، كشف فريق "الفارس الأبيض"، الجمعة، عن تعيين البرتغالي جوزيه غوميز في منصب المدير الفني.

وسبق للمدرب البالغ من العمر 53 عاماً وأن عمل في الدوريات العربية، مع أندية التعاون وأهلي جدة السعوديين وبني ياس الإماراتي.