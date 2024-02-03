هذا ما فعله مدرب اليابان مع لاعبيه بعد الخسارة من إيران في كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر المنتخب الياباني من منافسه الإيراني بهدفين لواحد، في مواجهة حُسمت بدقائقها الأخيرة، على أرض استاد المدينة التعليمية، السبت، وضمن منافسات دور الثمانية في نهائيات كأس آسيا.

وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب الإيراني للدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من مباراة قطر وأوزبكستان، فيما انتهى مشوار منتخب "الساموراي" في بطولة القارة الصفراء بنسختها الحالية، المقامة على الأراضي القطرية.

وبعد صافرة النهاية، جمع هاجيمي مورياسو، مدرب المنتخب الياباني، جميع اللاعبين داخل أرض الملعب، وتحدث إليهم لبعض الدقائق، ثمّ قام اللاعبون بتحية جمهورهم المتواجد في المدرجات.

وكان منتخب "الساموراي" من أبرز المرشحين للفوز باللقب القاري هذا العام، قبل أن ينجح المنتخب الإيراني في إقصائه من البطولة.

ويعتبر المنتخب الياباني الأكثر فوزاً بلقب نهائيات كأس آسيا بـ 4 مرات، خلال أعوام 1992 و2000 و2004 و2011.