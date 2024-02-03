قطر تكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس آسيا.. وإشادة بمشعل برشم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوّق المنتخب القطري على نظيره الأوزبكي بركلات الترجيح بنتيجة 2/3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في كأس آسيا، لعى أرضية ملعب "ستاد البيت".

وكان "العنابي" قد تقدم بالنتيجة أولاً عند الدقيقة 27 بخطأ من لاعب المنافس، ثمّ عادل أوديلجون هامروبيكوف للمنتخب الأوزبكي في الدقيقة 59، واستمر التعادل حتى الدقيقة 120، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسمت للمنتخب القطري.

وبلغ "العنابي"، صاحب الأرض والضيافة، الدور نصف النهائي في بطولة القارة الصفراء، على أن يواجه نظيره الإيراني الذي تغلّب على المنتخب الياباني بهدفين لواحد.

وأشاد مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) بحارس مرمى المنتخب القطري، مشعل برشم، بعد أن تألق بالتصدي لبعض ركلات ترجيح المنتخب الأوزبكي.

إليكم أبرز التعليقات: