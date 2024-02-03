دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل ريتشارليسون، لاعب توتنهام هوتسبير، هدفاً في مرمى إيفرتون، خلال مباراة الفريقين، السبت، وضمن منافسات الجولة الـ 23 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وافتتح ريتشارليسون (26 عاماً) أهداف المباراة عند الدقيقة الرابعة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد المهاجم البرازيلي على وشك الاحتفال بهدفه، لكنه أدرك أن الهدف في شباك فريقه السابق، إيفرتون، والذي لعب له قرابة 4 أعوام.

كما قام ريتشارليسون بالاعتذار لجماهير إيفرتون المتواجدة في مدرجات ملعب "غوديسون بارك".

بهذا الهدف، وصل مهاجم توتنهام هوتسبير للمساهمة التهديفية رقم 12 في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.