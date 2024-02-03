دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مجسم لقب بطولة كأس موسم الرياض، على أن يتم الإعلان عن الفريق الفائز به في 8 فبراير/ شباط الجاري، بناءً على الأكثر تحقيقاً للنقاط.

وتضم البطولة أندية الهلال والنصر السعوديين وإنتر ميامي الأمريكي، وكان رفاق ليونيل ميسي قد تعرضوا للهزيمة من أمام "الأزرق الهلالي" بنتيجة 3/4 ومن أمام "العالمي" بسداسية نظيفة.

وأنهى نادي إنتر ميامي مشاركته في البطولة، في حين تبقى مباراة واحدة ستجمع بين نادي الهلال وجاره النصر، الخميس المقبل، وكلاهما يملك برصيده 3 نقاط، لكنّ أفضلية فارق الأهداف تصب في صالح زملاء كريستيانو رونالدو.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) صورة لمجسم اللقب، وعلّق قائلاً: "الكاس بيكون جاهز للبطل يوم الخميس ... الحدث الاقوى في موسم الرياض و١٠٠ دوله حول العالم تشوف ... النصر يدخل بفرصتين الفوز او التعادل ... والهلال بفرصه وحده الفوز ولاغير الفوز ... ٨ فبراير يوم للتاريخ ... ولاتقولون وديه ماعندنا شي ودي كل شي محسوب ... ( بحط المكيف ١٦)".