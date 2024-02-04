وزير خارجية الإمارات يتفاعل مع بلوغ قطر نصف نهائي كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع بلوغ منتخب قطر الدور نصف النهائي في نهائيات كأس آسيا بنسختها الحالية.

وكان منتخب "العنابي" قد تفوّق بركلات الترجيح بنتيجة 2/3 على نظيره الأوزبكي، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل 1/1، في دور الثمانية.

عقب المباراة، وضع الشيخ عبدالله بن زايد عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) علم قطر إلى جانب رموز تعبيرية، في إشارة منه إلى تهنئة "العنابي" بحجزه بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

في سياق متصل، تداول متابعون لقطة مصورة تظهر احتفال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتأهل منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي في بطولة القارة الصفراء، إذ انتابه فرحة عارمة خلال حضوره في مدرجات استاد البيت.