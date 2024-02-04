دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شعر مدرب منتخب مالي، إريك شيل، بالحسرة بعد خروج الفريق من نهائيات كأس الأمم الأفريقية بنسختها الحالية المقامة على أراضي ساحل العاج (كوت ديفوار).

وكان منتخب مالي قد خسر من صاحب الأرض والضيافة، ساحل العاج بهدفين لواحد، في الدور ربع النهائي من بطولة القارة السمراء.

وتقدم منتخب مالي بالنتيجة أولاً عند الدقيقة 71، عبر نيني دورجيليس، ثمّ أحرز سيمون أدينجرا هدف التعديل لمنتخب ساحل العاج في الدقيقة 90، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني سجّل عمر دياكيتي الهدف الثاني لمنتخب ساحل العاج، ليحقق الفريق الفوز ويصل إلى الدور نصف النهائي.

وانتاب المدرب إريك شيل حزن كبير بعد إقصاء منتخبه من البطولة، إذ ظهر وهو يجلس على الأرض وبدا وكأنه فقد توازنه، في حين كان أحد الأشخاص يسكب الماء على وجهه.