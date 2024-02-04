تقارير: كيليان مبابي يحسم مستقبله.. هل سينضم لنادي ريال مدريد؟

(CNN) -- سيرحل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان، مع نهاية عقده في ختام موسم 2024/2023، إذ ورد أنه وافق على الانضمام إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية، وفقاً لتقارير متعددة، منها لصحيفة "Le Parisien" وشبكة "ESPN"، نقلاً عن مصادر لم يتم ذكرها.

وتمّ ربط مبابي بانتقال محتمل إلى النادي الإسباني على مدار العامين الماضيين، لكن لم يحدث شيء على الإطلاق أثناء تواجده في باريس.

حسب شبكة "ESPN"، لم يبلغ كيليان مبابي النادي الباريسي أو ريال مدريد بقراره، لكن من المتوقع أن يصدر إعلاناً رسمياً حول ذلك خلال الأسبوع المقبل.

وفي العام الماضي، قال اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً إنه لن يجدد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، مما يعني أنه بإمكانه الرحيل في "الميركاتو" المقبل بشكل مجاني، كما أصبح الآن حراً في توقيع اتفاقية العقد المسبق مع نادٍ جديد.

وتواصلت شبكة CNN مع ممثلي نادي باريس سان جيرمان ونظيره ريال مدريد ومبابي للتعليق.

وانضم الفائز بكأس العالم 2018 إلى النادي الباريسي عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً في عام 2017، قادماً من نادي موناكو، ومنذ ذلك الحين بَاتَ الهداف التاريخي للنادي، وقاده لتحقيق لقب الدوري 5 مرات.