(CNN) -- فاز نادي إنتر ميامي الأمريكي على نجوم هونغ كونغ بأربعة أهداف مقابل واحد، في مباراة ودية بكرة القدم، الأحد، دون مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مما أثار استياء الجماهير في المدرجات.

وأطلق المشجعون صافرات استهجان بصوت عالٍ بعد عدم نزول اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 للمستطيل الأخضر، وحوالي 40 ألف متفرج رددوا: "أين ميسي؟، ردوا الأموال".

قبل المباراة، كان ليونيل ميسي ورفاقه قد حظوا باستقبال حافل عند وصولهم لهونغ كونغ، وحضر تدريبات الفريق التي سبقت المواجهة عدد كبير من الجماهير ووسائل الإعلام.

ويختتم نادي إنتر ميامي جولته التحضيرية للموسم الآسيوي، بمواجهة نادي فيسيل كوبي الياباني في طوكيو، الأربعاء المقبل.

وسبق لزملاء ميسي وأن شاركوا في كأس موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وتلقوا خسارتين من أمام ناديي الهلال والنصر.