دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتابت ميكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، فرحة عارمة بعد تسجيل فريقه للهدف الثالث في مرمى ليفربول، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب "الإمارات"، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 23 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة، كانت النتيجة تشير لتقدم "الغانرز" بهدفين لواحد، قبل أن يضيف اللاعب لياندرو تروسار الهدف الثالث، مما ساعد في حسم الفوز لصالح الفريق المضيف.

بعد الهدف، احتفل أرتيتا بشكل "جنوني"، إذ ركض مسرعاً على خط الملعب واحتفل بشغف كبير أمام الجماهير المتواجدة في المدرجات.

وبهذا الفوز، وصل لاعبو ميكل أرتيتا، للنقطة 49 في وصافة سلم ترتيب أندية البريميرليغ هذا الموسم 2024/2023، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر، "الريدز".