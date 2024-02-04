روي فيتوريا ومصر.. الإعلان عن القرار الحاسم حول مصير المدرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، القرار النهائي بشأن المدير الفني لمنتخب "الفراعنة"، روي فيتوريا، بعد اجتماع الاتحاد الذي عُقِد لمناقشة التقارير الفنية والإدارية، بشأن مشاركة الفريق في كأس الإمم الإفريقية.

وأعرب اتحاد كرة القدم في مصر عن شكره للمدرب البرتغالي وجهازه المعاون، على أن يتم دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع المقبل، وذلك بعد اتخاذ قرار برحيل المدرب.

وكلف الاتحاد المصري محمد يوسف في منصب المدرب العام للمنتخب الوطني، إلى حين اختيار مدير فني أجنبي آخر.

وكان منتخب "الفراعنة"، تحت إشراف فيتوريا، قد تعادل في ثلاث مباريات خلال دور المجموعات من بطولة القارة السمراء بنسختها الحالية، ثمّ خرج من الدور الثاني من أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.



وتولى المدرب البالغ من العمر 53 عاماً تدريب منتخب مصر في يوليو/ تموز عام 2022، وكان من المفترض أن ينتهي عقده في عام 2026.