هكذا احتفى لاعبو النصر السعودي بذكرى ميلاد كريستيانو رونالدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفى لاعبو نادي النصر السعودي، الاثنين، بعيد ميلاد زميلهم في الفريق، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يصادف 5 فبراير/ شباط الجاري.

ونشر حساب فريق "العالمي" فيديو من الاحتفاء بمناسبة بلوغ رونالدو عامه الـ 39، قائلاً: "سنة جديـدة للتاريخـي، نجـوم النصر يحتفلون بقائدهـم".

وأظهر الفيديو اللاعبين وهم يحتفون بزميلهم قبل انطلاق تدريبات الفريق، وقد تمّ إحضار كعكة (قالب كيك)، حملت صورة رونالدو.

وكان كريستيانو رونالدو قد انضمّ إلى صفوف النادي السعودي في يناير/ كانون الثاني 2023، بعقدٍ لمدة موسمين يمتد حتى عام 2025. ومنذ ذلك الحين نجح في تحقيق بعض من الأرقام القياسية على الصعيد الفردي، والتتويج برفقة زملائه بلقب البطولة العربية.

كما حرص منتخب البرتغال على تهنئة رونالدو بعيد ميلاده، عبر تدوينة على منصة إكس (تويتر سابقًا).