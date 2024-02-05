دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحتضن استاد أحمد بن علي في قطر مباراة من العيار الثقيل، بين المنتخب الأردني ونظيره الكوري الجنوبي، مساء الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من نهائيات كأس آسيا.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين في بطولة القارة الصفراء بنسختها الحالية، إذ سبق وأن لعبا معاً في دور المجموعات، وحينها تعادلا بنتيجة 2/2.

ولم يسبق لمنتخب "النشامى" أن وصل لنهائي البطولة، فيما سبق لـ"الشمشون الكوري" أن وصل للمشهد الختامي 6 مرات، والتتويج باللقب القاري في مناسبتين.

وتختلف الآراء حول ما إذا كان المنتخب الأردني قادراً على إقصاء منافسه الكوري الجنوبي وبلوغ النهائي، فما رأيك؟