دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارك اللاعب الفرنسي كريم بنزيما في تدريبات اتحاد جدة السعودي التي أقيمت في مقر النادي، مساء الاثنين، بعد غيابه لأسابيع عن صفوف فريق "النمور".

وغاب بنزيما عن معسكر النادي الذي أقيم في الإمارات في الآونة الأخيرة، خلال توقف مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، نظراً لمشاركة "الأخضر" في نهائيات كأس آسيا.

ولم يتواجد كريم بنزيما في قائمة الفريق التي واجهت نادي الفيصلي في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك، أمس الأحد.

وسبق أن زعمت تقارير صحفية أن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا، سيغادر أسوار نادي اتحاد جدة، على أن يعود للعب لأحد الأندية الأوروبية، قبل أن يعود للمشاركة في استعدادات الفريق.

وشارك بنزيما في 20 مباراة مع فريق "النمور"، بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، سجّل خلالها 12 هدفًا وقدّم 5 تمريرات حاسمة.