الزمالك المصري يعزز صفوفه بلاعب فلسطيني.. من يكون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الزمالك المصري عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين، عن ضم اللاعب الفلسطيني ياسر حمد إلى صفوفه.

ونشر فريق "الفارس الأبيض" فيديو حمل الإعلان عن الظفر بخدمات المدافع البالغ من العمر 26 عاماً، وعلّق قائلاً: "من غزة الزمالكاوية إلى ميت عقبة، ياسر حمد زملكاوي".

ومن المفترض أن يتم قيد ياسر حمد كلاعب محلي في صفوف نادي الزمالك، وليس كمحترف، نظراً لامتلاكه الجنسية الفلسطينية، وفقاً لأنظمة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وسبق لياسر حمد أن لعب في الدوري المصري، وتحديداً مع النادي المصري البورسعيدي خلال عام 2022، كما مثّل أندية الريان القطري، والقادسية الكويتي، ونورث إيست يونايتد الهندي.

وتواجد المدافع الفلسطيني مع منتخبه في نهائيات كأس آسيا هذا العام، ووصل برفقتهم للدور الثاني للمرة الأولى على مر تاريخ الفريق.

ولدى ياسر حمد 19 مباراة دولية مع المنتخب الفلسطيني، سجّل خلالها 4 أهداف.