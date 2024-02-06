رسميًا.. حسام حسن مدربًا لمنتخب مصر خلفًا لروي فيتوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، عن تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وأصدر اتحاد كرة القدم في مصر بيانًا، جاء فيه: "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفاً للمدير الفني البرتغالي، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ للمنتخب".

كان الاتحاد المصري قرر إنهاء العقد مع فيتوريا بعد الخروج المبكر من نهائيات كأس الأمم الإفريقية، بنسختها الحالية المقامة على أراضي ساحل العاج.

ووع منتخب "الفراعنة" بطولة القارة السمراء من الدور الثاني، من أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، فيما حقق 3 تعادلات في دور المجموعات.

ويمتلك حسام حسن (57 عامًا) خبرة تدريبية في الدوري المصري، إذ أشرف على تدريب أندية الزمالك والإسماعيلي والمصري البورسعيدي وبيراميدز والاتحاد السكندري ومصر المقاصة وسموحة وفيوتشر، كما درب منتخب الأردن.