دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلّب المنتخب الأردني على منافسه الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، في مواجهة أقيمت على أرض استاد أحمد بن علي، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس آسيا.

وجاء هدفا منتخب "النشامى" عن طريق يزن النعيمات وموسى التعمري، في الدقيقتين 53 و66، من تسديدة داخل منطقة الجزاء وأخرى من خارجها.

بهذا الفوز، تأهل المنتخب الأردني للمباراة النهائية في بطولة القارة الصفراء بنسختها الحالية، المقامة على الأراضي القطرية، على أن يواجه الفائز من مباراة قطر وإيران.

ونجح منتخب "النشامى" في الوصول للمشهد الختامي في البطولة القارية، للمرة الأولى على مر تاريخه.