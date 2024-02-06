دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، رسالة إلى المدرب روي فيتوريا، بعد مغادرته لمنصب المدير الفني لـ "الفراعنة" مؤخرًا.

واتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا برحيل فيتوريا وجهازه المعاون، وتكليف محمد يوسف في منصب المدرب العام، إلى حين اختيار مدير فني أجنبي آخر.

ونشر صلاح عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً) صورة تجمعه بروي فيتوريا، قائلاً: "شكرًا للمدرب على كل شيء، أتمنى لك الأفضل في المستقبل".

كان منتخب "الفراعنة"، تحت إشراف فيتوريا، قد تعادل في ثلاث مباريات خلال دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية بنسختها الحالية، ثمّ خرج من الدور الثاني من أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

وتولى المدرب البالغ من العمر 53 عامًا، تدريب محمد صلاح ورفاقه في يوليو/ تموز عام 2022، وكان من المفترض أن ينتهي عقده في عام 2026.