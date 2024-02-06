دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد حساب الدوري الفرنسي على منصة إكس (تويتر سابقًا) باللاعب الأردني موسى التعمري، بعد تألقه مع منتخب بلاده في نهائيات كأس آسيا، المقامة على الأراضي القطرية.

وساهم التعمري، لاعب نادي مونبلييه الفرنسي، في قيادة منتخب "النشامى" إلى نهائي بطولة القارة الصفراء، للمرة الأولى على مر التاريخ، على حساب المنتخب الكوري الجنوبي.

وسجّل موسى التعمري هدفاً وصنع آخر، خلال فوز المنتخب الأردني على "الشمشون الكوري" بثنائية، ضمن الدور نصف النهائي.

ونشر حساب الدوري الفرنسي أكثر من تدوينة حول اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، وقال في واحدة: "انت الدهشة التي وُلدت في الأردن يا موسى"، وأضاف في أخرى: "أنـا من الأردن .. من أرض الأجوادي".

كما أثنى متابعون على إمكانيات التعمري، والذي يعد من أبرز اللاعبين في البطولة القارية الجارية.

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