دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي المنتخب القطري مع نظيره الإيراني، مساء الأربعاء المقبل، على أرض استاد الثمامة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من نهائيات كأس آسيا.

كان "العنابي" قد تفوّق على المنتخب الأوزبكي بركلات الترجيح بنتيجة 2/3 عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، في الدور ربع النهائي، فيما تجاوز المنتخب الإيراني منافسه الياباني بهدفين لواحد.

ويسعى صاحب الأرض والضيافة، المنتخب القطري، للوصول إلى المشهد الختامي والحفاظ على اللقب القاري، إذ سبق أن ظفر به خلال النسخة الماضية 2019، في الإمارات.

بينما يطمح المنتخب الإيراني، الذي يعد من أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة هذا العام، لإعادة اللقب إلى خزائنه بعد غياب لسنوات طوال.

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي سيبلغ المباراة النهائية، على أن يضرب موعدًا مع الفائز من مواجهة الأردن وكوريا الجنوبية، فمن برأيك سيحقق ذلك؟