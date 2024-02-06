لاعب إيراني مستغربا جنسية حكم مواجهة قطر: "كيف يكون عربياً؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أبدى سعيد عزت اللهي، لاعب منتخب إيران، استغرابه من قرار تعيين حكم عربي لإدارة مباراة الفريق مع قطر، المقرر إقامتها على استاد الثمامة، مساء الأربعاء، وضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس آسيا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد كلف الكويتي أحمد العلي لقيادة المباراة، وهو من أكثر الحكام الذين قادوا مباريات بطولة القارة الصفراء بنسختها الحالية.

وفي مؤتمر صحفي يسبق مواجهة منتخب إيران مع "العنابي"، قال سعيد عزت اللهي: "أتقدم بالشكر لدولة قطر على استضافتهم لهذه البطولة، العام الماضي استضافوا كأس العالم وهذا شرف عظيم لكرة القدم في آسيا، وهنا الجميع يؤدي بشكل جيد إلى هذه اللحظة، وأود أن أهنئ منتخب قطر على وصوله لهذا الدور، ونحن نعرف أن مباريات نصف النهائي حساسة للغاية...".

وأضاف: "أريد أن أضيف بعض النقاط، النقطة الأولى أن في هذه البطولة لم يتسنَ للاعبين الوقت الكافي للتعافي والاستشفاء في الأدوار الإقصائية، خرجنا من مباراتنا الأخيرة ووضعنا تحت ضغط كبير، وأشكر الطواقم الإدارية والفنية والطبية في منتخبي الذين ساعدونا على الاستشفاء بشكل سريع".

وتساءل اللاعب الإيراني حول جنسية الحكم الذي سيدير المباراة، قائلاً: "النقطة الثانية وقد يكون الأمر مفاجئاً بالنسبة لي، وهو حكم المباراة، هو كويتي وحكم عربي، نتساءل كيف يمكن أن يتم تعيين حكم عربي لإدارة مباراة الغد، لكننا منتخب قوي ولدينا لاعبين متميزين وكوادر مميزة".