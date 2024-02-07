هكذا هنأ أمير سعودي منتخب الأردن بعد وصوله لنهائي كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأ الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد منتخب الأردن، بعد بلوغه نهائي كأس آسيا بنسختها الحالية، المقامة على الأراضي القطرية، للمرة الأولى في تاريخه.

ووصل منتخب "النشامى" للمشهد الختامي في بطولة القارة الصفراء، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون مقابل، ضمن الدور نصف النهائي.

ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، صورة للجماهير السعودية والأردنية معاً، وعلّق قائلاً: "ألف مبروك للنشامى..أداء عظيم وقتالية وروح وتأهل مستحق بجدارة لنهائي كأس آسيا..مليون مبروك لأهلنا في الأردن..".

وردّ الأمير عبدالرحمن بن مساعد على بعض المتابعين الذين وجهوا انتقادات له، بسبب خروج المنتخب السعودي في الدور الثاني في مواجهة منتخب "الشمشون الكوري" في وقت سابق، قائلاً: "الأحبة الذين يوجهون لي انتقادات لاذعة ويخاطبونني بعبارات متشنجة بسبب خروج المنتخب من بطولة آسيا .. أنا مشجع للمنتخب مثلي مثلكم فرغوا شحناتكم الغاضبة في مكان آخر".

كما هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، منتخب الأردن، قائلاً: "ألف مبروك للمنتخب الأردني الشقيق الفوز والتأهل إلى نهائي ‎كأس آسيا 2023، أداء مميز وانتصار مستحق".