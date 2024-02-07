مصر.. تفاعل مع تغريدة سابقة لمحمد صلاح تحمل صورة المدرب حسام حسن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت تغريدة سابقة لمحمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، تحمل صورة المدرب حسام حسن، تفاعلاً بين المتابعين.

وتعود تغريدة صلاح إلى سبتمبر/ أيلول 2017، وقد حملت صورة لتعابير وجه حسام حسن، وكتب: "أنا مش مضايق أهو..."، وأعاد عدد من المتابعين نشر التغريدة، ومنهم من علّق بطريقة الممازحة والدُعابة.

وعيّن الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، خلفاً للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، بعد الخروج المبكر من نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب "الفراعنة" في مواجهة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة القارة السمراء بنسختها الحالية، وحينها غادر صفوف الفريق وتوجّه إلى إنجلترا لاستكمال علاجه، ولاقى هذا الفعل انتقادات واسعة.

وسبق أن انتقد المدرب حسام حسن مغادرة صلاح لمنتخب بلاده والعودة لفريق "الريدز" من أجل العلاج، إذ قال لقناة "MBC مصر" آنذاك: "محمد صلاح بقيمته الكبيرة لا بد أن يكون موجوداً مع الفريق نفسياً ومعنوياً، لأنه سيؤثر على المنتخبات الموجودة في البطولة، ولأن وجوده هيعمل نوعاً من القلق إنه في أي وقت هيلعب، لكنه وهو برة لن يكون مؤثراً نفسياً على الفريق، ولا على الفريق الخصم...".

وأردف حسام حسن مخاطباً اللاعب: "أنا شايف إنك ممكن تتعالج هنا وعندنا الإمكانيات مع الجهاز الطبي..هيقول: أنا هأتعالج هناك، هأقوله: خليك هناك في ليفربول لحد ما تخف وربنا يوفقك، وإحنا هنا عندنا رجالة".

وبعد قرار تكليف حسام حسن بتدريب "الفراعنة"، كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري،أن المدرب أكد على تقديره الكامل لمحمد صلاح وجميع المحترفين المصريين في الخارج، خلال اجتماعه مع الاتحاد المصري.

وقال أشرف صبحي لقناة "CBC مصر": "حسام حسن من أساطير الكرة المصرية، احترف في الخارج ولعب للأهلي والزمالك، ودرب فرقا لها شعبية كبيرة في مصر، وهو أبدى احترامه لمحمد صلاح وزملائه المحترفين في الخارج".