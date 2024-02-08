دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق اللاعب القطري، عبدالكريم حسن، على فيديو احتفاله بتأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس آسيا بعد الفوز على نظيره الإيراني، أثناء وجوده في استوديو تحليلي على قناة إيرانية.

وكتب حسن على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "فرحتي لبلادي وربعي اللاعبين لي وصولهم للنهائي، اعرف هذا الشعور كلاعب لما تدخل الفرحة في كل بيت ولكل فرد في قطر شعور لا يوصف ابداً".

وأضاف اللاعب القطري قائلا: "هاردلك للكرة الإيرانية والجمهور الإيراني".

وأثار فيديو احتفال عبدالكريم حسن تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد فوز قطر على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين لتصل إلى نهائي كأس آسيا.

يذكر أن حسن محترف في صفوف نادي بيرسبوليس الإيراني لكرة القدم.