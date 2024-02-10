العاهل الأردني يعلق على خسارة منتخب بلاده لقب كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق العاهل الأردني، عبد الله الثاني بن الحسين، على خسارة منتخب بلاده أمام منتخب قطر في المباراة النهائية من نهائيات كأس آسيا، بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وكتب العاهل الأردني عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى. كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية".

وحرص الملك عبد الله الثاني على تهنئة منتخب "العنابي" باللقب، قائلاً: "نهنئ الأشقاء القطريين وأخي الشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها. موضع فخر للعرب بلوغ النهائي".

وحقق المنتخب القطري اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق أن تُوج بالبطولة في النسخة الماضية، عام 2019.

فيما خاض المنتخب الأردني نهائي بطولة القارة الصفراء للمرة الأولى على مر تاريخه.