كأس آسيا.. احتفالية أكرم عفيف بهدفه في مرمى الأردن تخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفل أكرم عفيف، لاعب منتخب قطر، بهدفه في مرمى منتخب الأردن بطريقة لافتة، خلال مواجهة الفريقين على أرض استاد لوسيل، مساء السبت، في نهائي كأس آسيا.

وافتتح عفيف أهداف المباراة النهائية عند الدقيقة 22 من علامة الجزاء، وأخرج اللاعب ورقة من جوربه تحمل صورته، عند الاحتفال بهدفه، ثمّ قام بهزها وكأنها حركة سحرية، قبل أن يظهر حرف "S" باللغة الإنجليزية.

وبات أكرم عفيف أول لاعب يسجل في نهائي البطولة في نسختين مختلفتين، إذ سبق أن هزّ شباك المنافس في النسخة الماضية 2019، وحينها توج منتخب بلاده باللقب.

وتعرض عفيف (27 عامًا) لإصابة خلال الشوط الأول الذي انتهى بتقدم منتخب قطر بهدف وحيد، قبل أن يخضع اللاعب للعلاج من الجهاز الطبي ويستكمل المباراة.