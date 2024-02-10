هكذا هنأ أمير قطر منتخب بلاده بعد الفوز بلقب كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأ أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، منتخب بلاده، بعد فوزه بلقب كأس آسيا، عقب تفوقه على نظيره الأردني في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض استاد لوسيل، مساء السبت.

وتغلّب منتخب "العنابي" على منتخب "النشامى" بثلاثة أهداف لواحد، ليظفر بلقب بطولة القارة الصفراء.

وكتب أمير قطر عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً): "هنيئا لمنتخبنا الوطني الفوز بكأس آسيا ونيل هذا الإنجاز القاري الكبير للمرة الثانية، ولمنتخب الأردن الشقيق وصافة البطولة".

وأضاف: "كانت بطولة استثنائية قدمت أداءً رائعًا، وتفاعلا جماهيريًا كبيرًا. نشكر المنظمين والمتطوعين وكل المنتخبات الآسيوية على مشاركتهم المتميزة".

وحقق المنتخب القطري اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق أن تُوج بالبطولة في النسخة الماضية، عام 2019، بينما خاض المنتخب الأردني نهائي البطولة القارية، للمرة الأولى على مر تاريخه.