دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع هدف مصطفى محمد، لاعب نادي نانت، في مرمى نادي تولوز، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ21 في الدوري الفرنسي.

وافتتح مصطفى محمد أهداف المباراة عند الدقيقة الثانية، إذ سدّد الكرة من خارج منطقة الجزاء عبر كرة ثابتة لتسكن الزاوية اليمنى لحارس المرمى.

وكان المهاجم المصري قد صنع الهدف الثاني في الدقيقة 51، ليساهم في فوز فريقه بهدفين لواحد.

ووصل مصطفى محمد للمساهمة التهديفية رقم 8 في مختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، إذ سجّل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

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