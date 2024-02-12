بتواجد البليهي وأيمن حسين.. الكشف عن أفضل 11 لاعبًا في كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الحساب الرسمي لكأس آسيا عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) عن التشكيلة المثالية للبطولة، الّتي فاز بلقبها المنتخب القطري على حساب نظيره الأردني.

وتم اختيار أفضل 11 لاعبًا في بطولة القارة الصفراء بنسختها الثامنة عشر التي أقيمت على الأراضي القطرية، من بينهم مدافع المنتخب السعودي، علي البليهي، إضافة لأربعة لاعبين من منتخب "العنابي" ولاعبين اثنين من منتخب "النشامى" ولاعب واحد من منتخب العراق.

وجاءت التشكيلة على الشكل التالي:

حارس المرمى: القطري مشعل برشم.

الدفاع: الأردني عبد الله نصيب، السعودي علي البليهي، القطري لوكاس مينديز.

الوسط: الإيراني مهدي قائدي، الأسترالي كريغ غودوين، القطري حسن الهيدوس، الكوري الجنوبي لي كانغ-إين.

الهجوم: القطري أكرم عفيف، العراقي أيمن حسين، الأردني يزن النعيمات.