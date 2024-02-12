أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكملت ساحل العاج مسيرتها الرائعة إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بالفوز على نيجيريا بنتيجة 2-1، وتُوجت بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخها، الأحد، على ملعب إيبيمبي الأولمبي في عاصمة البلاد أبيدجان.

ورغم سيطرة ساحل العاج على مجريات الشوط الأول، افتتح ويليام تروست-إيكونغ، قائد فريق سوبر إيغلز، التسجيل في الدقيقة 38، عندما قفز وسدد برأسه في الزاوية اليسرى العليا وتجاوز حارس ساحل العاج يحيى فوفانا. وكان هدف قائد نيجيريا هو الثالث له في البطولة والثاني أمام ساحل العاج.

لكن ساحل العاج عادت لتدرك التعادل في الشوط الثاني عندما سدد فرانك كيسي رأسية من ركلة ركنية في الدقيقة 62. ثم في الدقيقة 81، سجل سيباستيان هالر، الذي كان خارج كرة القدم منذ ما يزيد قليلاً عن عام بسبب خضوعه للعلاج من سرطان الخصية، هدف الفوز.

شق منتخب الأفيال، الذي أقال مدربه جان لويس غاسكيه بعد الخسارة 4-0 أمام غينيا الاستوائية خلال مباريات دور المجموعات في البطولة، طريقه إلى الأدوار الإقصائية كواحد من أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث.

إيميرس فاي، الذي تم تعيينه مدربًا مؤقتًا بدلاً من غاسكيه، أصبح أول مدرب يفوز بكأس الأمم الأفريقية قبل أن يبدأ كمدرب رئيسي لأي فريق.

وبهذا الفوز، أصبحت ساحل العاج أول دولة مضيفة تتوج بالبطولة منذ عام 2006، والخامسة التي تفوز باللقب للمرة الثالثة. وسبق أن فازت بالبطولة في عامي 1992 و2015.

قبل الخسارة، كانت نيجيريا قد أنهت المنافسة في البطولة، ودخلت المباراة النهائية، الأحد، دون هزيمة في البطولة ولم تتلق سوى بهدفين في مبارياتها الست.