قرار رسمي بحق 6 لاعبين بعد ما أثير حول رفضهم تمثيل منتخب السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في المملكة العربية السعودية إصدار بعض العقوبات بحق 6 لاعبين من صفوف "الأخضر"، بعد ما أثير حول رفضهم تمثيل منتخب بلادهم.

وكان مدرب المنتخب السعودي، روبرتو مانشيني، قد قال إن بعض اللاعبين رفضوا الالتحاق بالفريق، ومنهم من طالب بالمشاركة بشكل أساسي، قبل أن ينفي اللاعبون ذلك عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وقررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تغريم اللاعب سلمان الفرج 100 ألف ريال (26.5 ألف دولار)، بعد "ثبوت عدم رغبته الانضمام للمنتخب، بعد استدعائه لمعسكر المنتخب الذي أقيم في أكتوبر/ تشرين الأول، إذ قام اللاعب فور وصوله إلى المطار في الرياض بإبداء رغبته بعدم الانضمام بقوله: "ما قلت لكم ما أبي أنضم"، بناءً على المادة العاشرة الفقرة (1و5) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما قررت تغريم اللاعب سلطان الغنام 200 ألف ريال (53 ألف دولار)، بسبب "طلبه من المدير الفني للمنتخب الوطني، إعفاءه من الانضمام لمعسكر المنتخب قبيل كأس آسيا وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المدير الفني مع اللاعب بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بناءً على المادة 10 الفقرة (1و2) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم".

وتمّ إيقاف حارس المرمى نواف العقيدي 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، بسبب "ثبوت تجاوزه للائحة وطلبه تأجيل معسكر المنتخب وطلبه من إدارة المنتخب، إيصال رسالته بعدم رغبته بالانضمام للمعسكر، وإرسال رسالة متضمنة الإساءة، وطلبه مغادرة المعسكر لاعتقاده بأنه الحارس الثالث للمنتخب، مخالفًا بذلك المادة الـ 10 الفقرة (1و2و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين".

وتمّ إيقاف اللاعبين محمد مران وخالد الغنام وعلي هزازي لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف ريال (53 ألف دولار)، بسبب "طلبهم مغادرة معسكر المنتخب، بعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب على الرغم من أن الفرصة لازالت قائمة لانضمامهم ورفضهم البقاء في المعسكر، ومخالفين بذلك المادة الـ 10 الفقرة (1و2و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين".