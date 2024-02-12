دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع نظيره الاتحاد السعودي والشركة المتحدة للرياضة، الاثنين، تلبية لدعوة المملكة العربية السعودية باستضافة نهائي كأس مصر بين ناديي الأهلي والزمالك.

وأصدر اتحاد كرة القدم في مصر بيانًا رسميًا، حمل الإعلان عن استضافة العاصمة السعودية الرياض للمباراة النهائية في البطولة للموسم الرياضي 2023/2022، التي تجمع "المارد الأحمر" مع "الفارس الأبيض"، في 8 مارس/ آذار المقبل.

وقال جمال علام، رئيس الاتحاد المصري، أن هذه الخطوة "تأتي دعمًا لأواصر العلاقات بين مصر والسعودية، واستجابة لمطلب الجماهير المصرية المقيمة في المملكة، من ناحية، ومن ناحية أخرى لمشاركة الجماهير السعودية الشقيقة هذا الحدث الكروي الهام".

من جانبه، أوضح ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، أن ذلك يأتي لتوطيد العلاقة بين البلدين، قائلاً: "استقطاب الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس مصر ورعاية الكأس من قبل موسم الرياض يمثل فرصة استثنائية وانعكاس لطبيعة التعاون المثمر".

ويعتبر النادي الأهلي الأكثر فوزاً بلقب كأس مصر بواقع 38 مرة، ثم نادي الزمالك بـ28 مرة.