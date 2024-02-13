تفاعل على مشاركة أمير قطر في التجديف باليوم الرياضي في البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمو منصة "إكس"، تويتر سابقا، مع مشاركة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برياضة التجديف خلال فعاليات اليوم الرياضي في البلاد.

وتداولت وسائل إعلام قطرية وإعلاميون قطريون لقطات لمشاركة أمير البلاد في رياضة التجديف خلال فعاليات اليوم الرياضي.

ونشرت الشيخة مريم آل ثاني أيضا صورا لأمير البلاد خلال مشاركته في هذه الرياضة.

وكانت قطر قد استضافت بطولة كاس آسيا 2023 إذ حقق "العنابي" اللقب بعد الفوز على الأردن بثلاثية مقابل هدف وحيد في مباراة حضرها الشيخ تميم بن حمد وتوج فيها قائد المنتخب القطري، حسن الهيدوس باللقب القاري الثاني على التوالي لقطر.