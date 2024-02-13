أول ظهور لصلاح بعد شفائه من الإصابة.. ماذا قال ليفربول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاد لاعب ليفربول المصري محمد صلاح إلى المشاركة في التدريبات، في مقر النادي، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وشارك صلاح في تدريبات "الريدز" الجماعية للمرة الأولى، منذ الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية على أراضي ساحل العاج.

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا قد غادر صفوف "الفراعنة" بعد نهاية دور المجموعات في بطولة القارة السمراء الماضية، وعاد لإنجلترا لاستكمال علاجه.

ونشر حساب ليفربول على منصة إكس (تويتر سابقًا) من تدريبات النادي، وأشار إلى عودة محمد صلاح، قائلاً: "وقت التدريبات بتواجد وجه مألوف مع الريدز".

هذا الموسم 2024/2023، لعب صلاح 27 مباراة مع فريقه، بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 18 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة.