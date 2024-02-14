دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدأ نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال السعودي، برنامجه العلاجي مع الفريق، الأربعاء، للتعافي من الإصابة التي لحقت به مع منتخب البرازيل ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة منتخب البرازيل ونظيره الأوروغواي، ثم أجرى عملاً جراحيًا.

ونشر فريق "الأزرق الهلالي"، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، لقطات مصورة لنيمار دا سيلفا من يومه اليوم الأول لبرنامجه العلاجي في مقر النادي.

ومن المتوقع عودة اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 32 عامًا إلى الملاعب خلال فترة زمنية قريبة.

وظهر نيمار في 5 مباريات فقط مع النادي السعودي الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، سجّل خلالها هدفاً واحداً وقدم 3 تمريرات حاسمة.