دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد ومانشستر سيتي يحققان الفوز خارج الديار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ريال مدريد الإسباني على نظيره لايبزيغ الألماني، بهدف دون رد، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأخير، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف فريق "الميرنغي" الوحيد عن طريق إبراهيم دياز، في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في مرحلة الإياب في يوم 6 مارس/ آذار المقبل، على أرض استاد "سانتياغو برنابيو".

فيما تغلّب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على منافسه كوبنهاغن الدنمارك بثلاثة أهداف لواحد، على أرض ملعب الأخير.

وكان فريق "السيتيسينز" تقدم بالنتيجة أولا عبر دي بروين في الدقيقة 10، ثم عادل ماغنوس ماتسون لنادي كوبنهاغن عند الدقيقة 34، قبل أن يضيف برناردو سيلفا وفيل فودين الهدفين الثاني والثالث للنادي الإنجليزي، في الدقيقتين 45 و90+.

وسيلتقي الفريقان مجددا في مرحلة الإياب في 6 مارس، على أرض استاد الاتحاد.