لفتة إنسانية من لاعب توتنهام هوتسبير مع طفل تخطف الأنظار.. هذا ما فعله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت لقطة مصورة بين جيمس ماديسون، لاعب نادي توتنهام هوتسبير، وأحد الأطفال الأنظار، خلال مباراة الفريق مع نظيره وولفرهامبتون واندرز، السبت، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل ماديسون بصحبة طفل يبلغ من العمر 6 أعوام، اسمه صموئيل، ومصاب بالشلل الدماغي، إلى أرض ملعب المباراة، وطالب الجمهور بتحيته وترديد هُتافات له.

كما أظهرت لقطة أخرى جيمس ماديسون وهو يتحدث مع الطفل في ممر الملعب قبل صافرة بداية المباراة.

وخسر ماديسون ورفاقه من أمام الفريق الضيف، وولفرهامبتون واندرز، بهدفين لواحد، في الجولة الـ 25 من مسابقة البريميرليغ.

وكان متوسط الميدان (27 عامًا) قد شارك في 17 مباراة بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، سجّل خلالها 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.