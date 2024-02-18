دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقاً) مع احتفال كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، بهدفه في مرمى نادي الفتح، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأول بارك، مساء السبت.

وجاء هدف النجم البرتغالي (39 عاماً) في الدقيقة 17 من زمن المباراة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وخلال احتفاله بهدفه، ظهر رونالدو وهو يؤدي رقصة العرضة السعودية بجانب زميله في الفريق، حارس المرمى وليد عبد الله.

وساهم هدف كريستيانو رونالدو في فوز فريق "العالمي" على ضيفه الفتح بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري "روشن" السعودي.

ووصل النجم البرتغالي للمساهمة التهديفية رقم 30 في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2024/2023، إذ سجل 21 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة.